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O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava

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O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava - Big Brother
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Converteu-se ao islamismo, entrou no Big Brother 2024, apaixonou-se e desapareceu dos ecrãs. Agora, Daniela Ventura surge com um novo negócio inesperado.

Daniela Ventura ficou conhecida do grande público depois de participar no “Big Brother 2024”, reality show no qual chegou à final e terminou em segundo lugar. Depois disso, a jovem voltou a marcar presença no universo dos reality shows, como convidada do “Dilema” e, mais recentemente, no “Big Brother Verão”, onde acabou por ser expulsa. Agora, tem um novo projeto fora da televisão.

Considerada uma das ex-concorrentes mais polémicas e controversas dos reality shows em Portugal, Daniela Ventura tem estado, nos últimos tempos, mais afastada dos ecrãs. Longe da exposição televisiva, a jovem tem mostrado nas redes sociais alguns momentos da sua vida, entre viagens, passeios, jantares, concertos e outros eventos.

A nova fase surge depois de um período de grande exposição pública e também do fim da ligação que manteve com David Maurício, que conheceu durante a participação no “Big Brother”.

 

Agora, Daniela Ventura aposta numa nova área

Depois de toda a exposição proporcionada pelos reality shows, Daniela parece estar a viver uma fase bastante mais discreta.

Nas redes sociais, continua a partilhar alguns momentos do quotidiano, mas a televisão deixou de ocupar o centro das atenções. Agora, a ex-concorrente tem também um novo projeto profissional.

Daniela Ventura dedica-se atualmente à extensão de cílios personalizados, em Alcácer do Sal, uma área que marca uma nova etapa na vida da jovem.

Veja imagens na galeria acima.

 

Recorde a Curva da Vida de Daniela Ventura...

Durante a participação no “Big Brother 2024”, Daniela Ventura abriu o coração ao público através da sua Curva da Vida, onde recordou alguns dos momentos mais difíceis da sua história.

Nascida em Luanda, Daniela viveu em Angola até aos 16 anos, juntamente com a mãe, os avós e o namorado da mãe. A jovem revelou nunca ter conhecido o pai biológico e contou que foi o avô quem assumiu essa figura na sua vida.

Um dos episódios que mais a marcou aconteceu quando tinha apenas nove anos. A mãe ficou doente e acabou por morrer, mas Daniela contou que a avó materna decidiu não lhe revelar de imediato a morte. Como consequência, a jovem não esteve presente no funeral da própria mãe: «O que mais me custou foi que esconderam isso de mim, eu nem sequer fui ao funeral. Acho que até hoje tenho muitos ressentimentos pela minha avó, porque eu nunca tive essa oportunidade e roubaram isso de mim», recordou.

A infância ficou também marcada pelo bullying que sofreu na escola por ser órfã, uma experiência que Daniela recordou com evidente mágoa.

Mais tarde, Daniela deixou Angola e veio para Portugal com a família, numa altura em que, segundo contou, considerava que o país estava demasiado perigoso: «Eu fechei-me completamente. Comecei a beber. Era tanta raiva, o rancor de me negarem e sempre me mantive calada», relatou durante a Curva da Vida.

Aos 19 anos, Daniela contou ainda que aceitou ir para Londres depois de uma amiga lhe falar da possibilidade de casar com um homem brasileiro em troca de uma quantia em dinheiro, numa tentativa de ajudar os avós, que atravessavam dificuldades financeiras.

A experiência acabou por se revelar particularmente dolorosa. Sem dinheiro para regressar a Portugal, Daniela relatou ter ficado em casa de outro homem e descreveu uma situação de abuso sexual, que recordou anos mais tarde perante os colegas e o público do “Big Brother”.

«Chegou a um ponto que eu já não sabia se me doía mais o corpo ou se me doía mais a alma. Senti-me tão suja», contou.

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