Daniela Ventura abandona a gala final do "Dilema" a meio e explica-se nas redes sociais

Daniela Ventura, conhecida pela sua participação em no Big Brother e agora no Dilema, como capitã de equipa, surpreendeu os internautas ao abandonar a gala final de ontem, dia 8 de setembro de 2024, que ficou marcada pela vitória de David Diamond.

Niella usou o X, antigo Twitter, para justificar a sua saída abrupta, depois de uma fã do programa ter notado a situação: «A gala está tão interessante que a Niella está no Twitter». A ex-concorrente respondeu: «Estava com ansiedade, então queria tentar-me distrair, mas acabei indo para casa».

A muçulmana partilhou também nas redes sociais um vídeo onde se pode ver Manuel Luís Goucha a revelar aos portugueses o grande vencedor desta edição do Dilema. «Eu sabia!», pode-se ouvir a voz de Niella por trás. Escreveu ainda na legenda da publicação «Vencemos!».

Recorde-se que Daniela Ventura era capitã da equipa cor de laranja onde David Diamond pertencia.

Já no X, antigo Twitter, Daniela Ventura também partilhou: «Escusado dizer que justiça foi feita». Ora veja:

Ao vencer o programa, David Diamond reagiu: «Antes de mais nada, eu queria só dizer-vos uma coisa: foi um jogo, não quis mal a ninguém. Foi um jogo difícil de jogar, mas quando eu digo ‘respeito, educação e a verdade’ é no sentido de ‘a minha verdade, o meu respeito, a minha educação’ porque eu não quis mal a ninguém portanto, se alguém se sentiu mal, eu peço desculpa mas isto foi um jogo, só um jogo».

Após a grande final do Dilema, David Diamond falou em exclusivo para o Digital da TVI e refletiu: «Não mudaria o meu jogo porque não tinha instruções e, portanto, entrei ali e as coisas foram acontecendo, fui-me adaptando…»

Veja o vídeo completo:

Recorde-se que Mafalda Diamond ficou em quarto ligar e Daniela Santos em terceiro. O valor final do prémio foi de 48. 885 euros.