O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

Daniela Ventura ficou conhecida depois de participar no Big Brother 2024, reality show do qual foi finalista e conquistou o segundo lugar. Depois, a jovem entrou como convidada no Dilema e, mais recentemente, no Big Brother Verão, de onde acabou por ser expulsa. Niella é uma das ex-concorrentes mais polémicas e controversas da história dos realities em Portugal, mas ultimamente pouco se tem sabido sobre ela.

Nas redes sociais, Daniela Ventura continua a partilhar alguns registos fotográficos que mostram como tem sido a sua vida nos últimos tempos. Entre viagens, passeios, jantares, concertos e outros eventos, a jovem tem levado uma vida mais low profile depois de ter sido expulsa do Big Brother Verão.

Mas é no Tik Tok que Niella, como é carinhosamente tratada, permanece mais ativa, e até mostra que tem estado atenta aos últimos acontecimentos do Secret Story 10. A própria tem partilhado algumas opiniões sobre o 'triângulo amoroso' Ariana, Eva e Diogo, sempre com aquela ironia, sarcasmo e sentido de humor peculiar que tanto a caracterizam.

Pode ver aqui um dos vídeos em que Daniela Ventura comenta os acontecimentos da casa mais vigiada do País:

E pode ver aqui outro vídeo: