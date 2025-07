Expulsa do Big Brother, Daniela Ventura emociona seguidores com declaração sincera e não esquece ex-concorrente

Depois de uma semana marcada pela polémica, Daniela Ventura foi expulsa do "Big Brother Verão", na passada segunda-feira, dia 7, na sequência de um aceso confronto com Bruno de Carvalho. A saída da concorrente não deixou ninguém indiferente — dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Agora, cá fora, Daniela Ventura tem sentido o carinho e o apoio dos seus seguidores, que inundaram as redes sociais com mensagens de força. Mas foi uma declaração em particular que emocionou a ex-concorrente: a de Salvador Crisball, que abandonou o jogo no domingo anterior, dia 6.

"Força, Daniela Ventura", escreveu Salvador Crisball. E Daniela Ventura não hesitou em responder com uma mensagem que deixou os fãs rendidos: "Irmão que Deus me deu."

Uma frase simples, mas carregada de sentimento, que revela a ligação especial entre os dois antigos concorrentes do reality show da TVI. A amizade que nasceu dentro da casa parece agora ganhar ainda mais força cá fora, com demonstrações de afeto genuíno que tocam quem acompanha este verão de emoções intensas.

