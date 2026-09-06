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Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta

  • Sofia Noval Baptista
Mesmo com a filha na casa, foi polémico do princípio ao fim e conseguiu vencer. Agora David Diamond está de volta - Big Brother
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David Diamond regressa à casa mais vigiada do País com um estatuto que nem todos os concorrentes podem reclamar: é vencedor de um reality show, protagonista de algumas das maiores polémicas do Dilema e já conhece bem o jogo dos bastidores. Agora, chega ao Big Brother All Stars para escrever um novo capítulo.

David Diamond não precisa propriamente de apresentações. Depois de ter conquistado o público no Dilema, o empresário está de regresso ao universo dos reality shows da TVI e é um dos novos concorrentes do Big Brother All Stars.

A primeira grande experiência de David neste formato aconteceu no Dilema, onde entrou acompanhado pela filha, Mafalda Diamond. A presença dos dois na mesma casa criou uma dinâmica própria, entre momentos de cumplicidade e divergências, mas David rapidamente deixou de ser apenas “o pai da Mafalda” para assumir um dos principais papéis da edição.

E se há palavra que ficou associada à sua passagem pelo programa é “tubarão”. O próprio assumiu uma postura de jogador e não teve problemas em entrar em confronto com outros concorrentes, deixando claro que estava no jogo para competir.

Confrontos que deram que falar

Entre os vários embates protagonizados por David, a guerra com Diogo Marcelino tornou-se num dos momentos mais intensos do programa. Os dois envolveram-se numa forte discussão, num episódio que acabou por ter grande repercussão junto dos espectadores.

Também Bernardina Brito se tornou numa das suas principais adversárias. A relação entre os dois foi marcada por vários confrontos e acabou por ganhar ainda mais importância quando ambos chegaram à reta final do programa.

Daniela Santos foi outra das concorrentes com quem David entrou em choque, contribuindo para a imagem de um jogador frontal, polémico e pouco disposto a ficar calado.

De concorrente polémico a grande vencedor

Apesar das críticas e das polémicas, David foi conquistando espaço junto do público e chegou à grande final do Dilema. No derradeiro duelo, frente a Bernardina Brito, confirmou o favoritismo e venceu com 69% dos votos. Levou para casa 48.885 euros e tornou-se oficialmente o primeiro grande campeão da sua aventura nos reality shows.

Na altura, depois de receber o prémio, fez questão de explicar a postura que tinha adotado dentro da casa: para David, tudo fazia parte do jogo e não existia intenção de prejudicar os colegas.

Mas a vitória não significou o fim da sua ligação aos realities.

O regresso como “capitão”

Poucos meses depois, David voltou à casa mais vigiada do País no Secret Story – Desafio Final. Desta vez, a sua presença tinha um ingrediente especial: entrou como convidado e capitão da equipa amarela, ao lado de Teresa Silva, e não como concorrente tradicional.

A passagem foi curta, mas suficiente para voltar a colocar David no centro do jogo. E agora, finalmente, chega o desafio que muitos poderiam estar à espera de ver: David Diamond como concorrente de pleno direito num All Stars.

Depois de ter entrado como pai de uma concorrente, de se ter transformado num dos protagonistas do Dilema, de enfrentar várias guerras e de terminar com o troféu nas mãos, David regressa com uma vantagem importante: já sabe exatamente o que o espera dentro de uma casa de reality show.

E, se há algo que a sua primeira experiência ensinou, é que David Diamond dificilmente será uma presença silenciosa.

O campeão está de volta. E desta vez, todos os concorrentes sabem quem têm pela frente.

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Temas: David Diamond Big Brother All Stars Mafalda Diamond

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