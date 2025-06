Surpresa: David Maurício mostra-se a jantar em companhia especial... e também é ex-concorrente

David Maurício: as fotos mais sensuais do concorrente que 'parte corações' no Big Brother 2024

Desde que saiu do Secret Story - Desafio Final, David Maurício tem estado mais afastado das luzes da ribalta, mas esta terça-feira, 10 de junho, surpreendeu ao mostrar-se a jantar em companhia muito especial!

O ex-concorrente do Big Brother 2024 - que viveu um tórrido romance com Daniela Ventura - decidiu um jantar com Nelson Lisboa, também ele ex-concorrente de um reality show, O Dilema, onde David Maurício também participou como convidado especial.

O 'date' entre estes dois bons amigos ficou registado em fotografias. Veja tudo aqui:

David Maurício revela novidade após ter sofrido «represálias»

Foi no «Dilema» que Daniela Ventura e David Maurício entraram para serem capitães de equipa mas as coisas não correram como esperavam. Durante o programa, o «ex-casal» tiveram fortes discussões o que levou a Daniela a revelar uma «alegada» traição de David Maurício à muçulmana.

O assunto foi comentado pelos dois, em separado, no programa «Dois às 10» e gerou alguma polémica. Devido à «atitude» de David Maurício, acabou por gerar algumas represálias contra o ex-concorrente do Big Brother 2024, nomeadamente a perda de vários seguidores tanto no Instagram, como no X, antigo Twitter.

No entanto, a situação tem estado a alterar-se, conforme o próprio David Maurício revelou, recorrendo ao Instagram para anunciar a grande novidade: David Maurício alcançou a importante meta de 40 mil seguidores.

«Obrigado a todos! Não têm noção do que o vosso amor diário significa para mim!», garantiu David Maurício.