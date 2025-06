Segunda rutura. Tudo o que se sabe sobre o fim do namoro de David Maurício com a mãe da filha

David Maurício está separado da mãe da filha. A informação foi confirmada oficialmente. A relação dos dois chega uma vez mais ao fim, depois da reconciliação que tinha acontecido há cinco meses após o fim do namoro com Daniela Ventura.

Os dois têm uma filha em comum, de um ano. «Nunca quis que a minha filha tivesse pais separados. Tentámos, mas não deu. Agora estou solteiro e bom rapaz», confirmou David Maurício, em declarações à TV Guia.

O ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final garantiu ainda que o fim do namoro foi amigável.

Percorra a galeria e recorde as fotografias mais sensuais de David Maurício.

