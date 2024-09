Inédito! David Maurício mostra o rosto da filha pela primeira vez: "Anjo na terra"

David Maurício, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelou ainda dentro da casa, que tinha uma filha bebé, nascida poucos meses antes da sua entrada no reality show da TVI. Agora, no seu Instagram, partilhou com os seguidores um momento especial e amoroso que viveu com a filha.

O jovem de Alverca do Ribatejo tem sido bastante reservado no que diz respeito à filha, evitando mostrar a mesma nas redes sociais. David Maurício abriu uma exceção neste sábado, dia 28 de setembro, ao partilhar uma fotografia, na qual se mostra com a bebé, a pequena Dânia.

Recorde-se que Dânia é fruto de uma relação, entretanto terminada, de David Maurício, que já tinha destacado, publicamente, o nono mês de vida da filha.

Veja, agora, a imagem: