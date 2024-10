David Maurício revela importante novidade após ter «sofrido» represálias: «Obrigado a todos! Não têm noção...»

David Maurício faz revelação sobre Daniela Ventura: «Já me desculpou»

Daniela Ventura revela se namora com David Maurício - Veja a conversa completa

Foi no «Dilema» que Daniela Ventura e David Maurício entraram para serem capitães de equipa mas as coisas não correram como esperavam.

Durante o programa, o «ex-casal» tiveram fortes discussões o que levou a Daniela a revelar uma «alegada» traição de David Maurício à muçulmana.

O assunto foi comentado pelos dois, em separado, no programa «Dois às 10» e gerou alguma polémica.

Devido à «atitude» de David Maurício, acabou por gerar algumas represálias contra o ex-concorrente do Big Brother 2024, nomeadamente a perda de vários seguidores tanto no Instagram, como no X, antigo Twitter.

No entanto, a situação tem estado a alterar-se, conforme o próprio David Maurício revelou, recorrendo ao Instagram para anunciar a grande novidade: David Maurício alcançou a importante meta de 40 mil seguidores.

«Obrigado a todos! Não têm noção do que o vosso amor diário significa para mim!», garantiu David Maurício.