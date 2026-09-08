Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

O Big Brother All Stars começou há menos de 48 horas, mas as emoções já estão ao rubro dentro da casa. David Maurício mostrou-se indignado com as nomeações feitas esta segunda-feira pelos colegas e não escondeu o desagrado perante as escolhas.

O concorrente revelou que levou a sua indignação até ao confessionário, onde teve uma conversa com o Big Brother. Foi nesse momento que surgiu a possibilidade de abandonar o reality show: “o Big Brother perguntou se eu queria desistir”, contou.

A revelação surge numa fase muito inicial do programa e depois de o concorrente ter ficado visivelmente incomodado com o resultado das primeiras nomeações.

Para já, não é certo que David Maurício esteja realmente a ponderar abandonar o jogo. No entanto, a possibilidade de desistência foi colocada em cima da mesa pelo próprio Big Brother, prometendo dar que falar logo nos primeiros dias desta edição All Stars.

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