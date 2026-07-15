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Causou polémica nos reality shows da TVI e desapareceu sem dar explicações. Agora está de regresso e revela o que aconteceu

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Causou polémica nos reality shows da TVI e desapareceu sem dar explicações. Agora está de regresso e revela o que aconteceu - Big Brother
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Depois de participar em três reality shows da TVI, este ex-concorrente decidiu afastar-se dos holofotes e das redes sociais. Agora, está de regresso e no Dois às 10 revelou finalmente o motivo do seu desaparecimento, além de assumir um novo amor.

Depois de uma presença intensa nos reality shows da TVI, David Maurício decidiu afastar-se dos holofotes e das redes sociais. O ex-concorrente do Big Brother 2024, Dilema e Secret Story – Desafio Final esteve vários meses longe da televisão, mas está agora de regresso.

O jovem de 24 anos foi convidado do Dois às 10, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e fez um balanço das experiências que viveu nos últimos anos. Ficou conhecido pela sua primeira participação, que foi no Big Brother 2024, onde viveu um romance com Daniela Ventura, mas admite que o sucesso repentino acabou por lhe subir à cabeça.

«Faltou-me maturidade… estava com o ego elevado», confessou, recordando a participação no Dilema. David não esconde que essa foi uma das fases mais difíceis do seu percurso televisivo e revelou ainda: «Saí de lá como se fosse a pior pessoa do mundo».

Apesar de todos os momentos difíceis, o ex-concorrente garante que continua a gostar do formato e não fecha a porta a novos desafios na televisão.

Nos últimos meses, David Maurício optou por afastar-se das redes sociais e dedicar-se à vida pessoal e profissional. Atualmente, trabalha na empresa fundada pela família.

Conhecido por ser muito competitivo e por admitir que gosta de dar nas vistas, o jovem também se preocupa em manter uma imagem cuidada e é muito regrado na alimentação e no desporto. Agora, garante estar a viver uma fase mais tranquila e focada no futuro.

A vida amorosa também mudou. David Maurício revelou no Dois às 10 que voltou a encontrar a felicidade e confirmou que tem uma nova namorada, que veio trazer muita coisa boa à sua vida. A jovem prefere manter-se resguardada e não aparecer publicamente, uma decisão tomada pelo casal por receio de que a fama possa prejudicar a relação.

Atualmente, David Maurício diz estar focado na família, no trabalho e nos projetos que tem em mãos, sem excluir a possibilidade de voltar a enfrentar um novo desafio televisivo.

Veja o momento aqui:

 

Temas: David Maurício Big Brother

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