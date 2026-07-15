Tinha viagem de sonho marcada, mas acabou burlado em milhares de euros. Ex-concorrente do Big Brother expõe esquema

David Maurício tinha uma viagem à República Dominicana planeada, mas acabou por viver um verdadeiro pesadelo antes de conseguir partir. O ex-concorrente do Big Brother 2024 revelou no Dois às 10 que foi vítima de uma burla e perdeu milhares de euros.

À conversa com Cláudio Ramos, o jovem contou que a viagem tinha sido organizada em grupo e que, inicialmente, tudo parecia estar devidamente tratado. No entanto, quando a data da partida se aproximou, David Maurício e os restantes viajantes descobriram que a realidade era bem diferente.

As reservas tinham sido canceladas pela agência de viagens e a viagem deixou simplesmente de existir. «Ia na sexta-feira e descobri que não ia na segunda», explicou o ex-concorrente da TVI, que admitiu ter ficado em choque com a situação.

O caso envolve várias pessoas e o prejuízo total ascende aos 11 mil euros. David Maurício revelou ainda que está a tentar encontrar outras pessoas que possam ter sido lesadas em situações semelhantes, com o objetivo de perceber o que pode fazer agora para recuperar o dinheiro.

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