«Alguma vez a Daniela pediu para tirares a tatuagem que tens com a tua ex-namorada?»: David Maurício esclarece

Após uma conversa séria em que Daniela Ventura decidiu afastar-se de David Maurício, o concorrente fez revelações sobre a relação que tinha com a colega esta tarde.

Em conversa com Catarina Miranda, David explicou: «Quando entrei aqui, não foi para haver casal. Simplesmente aproximei-me da Daniela e começou a haver uma intimidade maior do que com as outras pessoas. Não estou aqui com o intuito de fazer casal».

David frisou ainda que jamais teria algo sério com Daniela dentro da casa. Catarina Miranda aproveitou para perguntar: «Alguma vez a Daniela pediu para tirares a tatuagem que tens com a tua ex-namorada?».

David respondeu afirmativamente e explicou: «Sim, mas eu não vou tirar. Sabem o que é que é mais engraçado? É que eu já acabei com ela para aí há três anos e agora, recentemente, estou no mesmo ginásio que ela. Então estou lá a malhar e ela está à minha frente com a tatuagem também».