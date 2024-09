'Amar não chega': David Maurício garante em relação a Daniela Ventura: «Não estou feliz»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Maurício, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

David Maurício garantiu que ‘ama’ Daniela Ventura, mas que neste momento quer pensar primeiro na sua saúde mental: «Existia amor. Eu gosto da Daniela. Existia o facto de eu ter ficado 4 meses 24 sob 24 horas com aquela pessoa».

«Eu gosto tanto dela, mas depois quando faço uma retrospetiva, eu não estou feliz. Muita gente mete pressão nas redes sociais e eu não sei lidar. Nunca consegui ver do lado de fora. Infelizmente teve de ser numa gala perante milhões de portugueses, que fizeram-me abrir os olhos», disse.

O ex-concorrente do Big Brother revelou ainda que toda a situação chegou a um extremo, metendo a família em causa: «Foi chegar a casa e ver a minha mãe super deprimida (…) por um erro ou por uma pressão que eu tinha».

«Ela estava a trazer as inseguranças dela para dentro da casa com base naquilo que eu supostamente tinha feito. No entanto recuo um bocadinho para trás e vejo que no Big Brother já era assim (…) As pessoas falavam comigo e eu estava completamente cego», disse.

«Eu não tenho de passar pelas coisas que passei. Eu tenho de pensar em mim primeiro», concluiu.