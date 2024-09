Daniela Ventura descobre 'traição' após ir ao telemóvel de David Maurício: «Com muita pressão eu cedia»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Mauríco, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

David Maurício explicou em direto a polémica da ‘traição’: «A traição foi: deparei-me com algo que eu não conhecia de mim. Tinha um telemóvel cheio de mensagens, eram a maior parte fãs (…) a traição está numas mensagens mais especificas que a Daniela descobre (…) foi ao meu telemóvel, vê com maus olhos».

Após revelar que Daniela foi ao seu telemóvel, Cláudio Ramos questionou: «Com a tua autorização?». «Um pouco sim, um pouco não. Havia discussões que nós tínhamos que ela pedi para ir ao meu telemóvel, eu negava o acesso mas depois com muita pressão eu cedia (…) leu algumas mensagens, umas super banais, não havia ‘vamos sair’, ‘vamos beber café’, não havia isso», explicou.

Cláudio Ramos questionou: «Ela levaria a história da traição na primeira oportunidade?».

«Nós antes de entrarmos, falamos os dois e dissemos ‘não vamos trazer absolutamente nada da nossa vida pessoal para dentro da casa’ e foi dessa forma que eu vivi lá dentro. Ela pelo contrário, qualquer oportunidade que tinha, fê-lo», contou David Maurício.