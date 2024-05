David Maurício e Daniela Ventura em desacordo e o 'culpado' é novamente Gabriel

David Maurício em conflito com Daniela Ventura: «Grita para aí então!»

No Big Brother, o dia está a ser intenso para David Maurício e para Daniela Ventura. Os dois tiveram uma discussão e o tema foi Gabriel Sousa e os boxers que o concorrente tinha de David.

David defendeu-se dizendo que «cortou» com Gabriel. «Quem dormiu com ele naquela noite? Foi o Gabi que veio para o pé de mim. Naquela noite que disseste que eu o abracei, não fui eu que pedi, foi ele que se veio deitar ao pé de mim».

Daniela Ventura argumentou: «O que eu vejo é dos dois lados. Tu deves-me respeito a mim. Já te disse ‘N’ vezes: Corta. E tu não cortaste (…) Tu gostas disso e eu não gosto. (…) Ele gosta de ti e tu supostamente gostas de mim».

David Maurício não concordou com as palavras da amiga especial: «És tu que estás a implementar essa ideia. Não sou eu. A culpa de ter chegado a este ponto não é minha (…) eu cortei imenso com ele».

A discussão sobe de tom, com David a pedir a Daniela para falar mais baixo. «Tu vais ter com um homem que gosta de ti e vais dar-lhe uma mordidela no pescoço?», insiste Daniela.

«Eu não sou teu inimigo, Daniela», garante David.

