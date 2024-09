David Maurício revela mensagens que trocou com Daniela Ventura após sair do Dilema: «Até me caiu mal...»

Na manhã desta quarta-feira, 4 de setembro, David Mauríco, ex-concorrente do Big Brother e convidado do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde se pronunciou sobre a relação polémica com Daniela Ventura.

O clima entre Daniela Ventura e David Maurício estava bastante tenso nas últimas semanas. Os dois, saíram da casa no passado domingo, 1 de setembro e não se falaram. David Maurício revelou: «Nós depois da gala, passamos umas 5 ou 6 vezes pelo outro e nenhum teve a coragem de olhar nos olhos».

Após a gala, David Maurício contou que trocou umas mensagens com Daniela Ventura: «No dia a seguir manda-me mensagens como se nada fosse. Era do tipo ‘Vai correr tudo bem’. Vejo as mensagens e até me caiu mal».

«O tempo é para o nosso bem. Nesta fase eu não quero ter relação nenhuma. Eu não estou bem comigo. É muito fácil apontar o dedo (…) Nesta fase não quero (trocar mensagens) só quero pensar em mim e na minha família esta a sofrer», garantiu.