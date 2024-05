Exclusivo: Mãe de David Maurício reage à relação do filho com Daniela Ventura! Saiba tudo aqui

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

No Extra do Big Brother desta segunda-feira, 20 de maio, assistimos a declarações exclusivas de Filomena, mãe de David Maurício sobre a relação do filho com Daniela Ventura.

«Gosta da Daniela?», questionou o repórter da TVI.

«Por aquilo que eu vejo sim, ela é engraçada, tem uma personalidade muito vincada, mas é muito engraçada», começou por dizer a mãe do concorrente.

Recorde-se que a relação de David Maurício e Daniela Ventura tem sido muito questionada ao longo das últimas semanas, dentro e fora da casa.

Quando questionada sobre o «futuro» desta relação, a mãe de David admitiu que o filho pode estar a ficar «saturado» das atitudes de Daniela.

«Pelos vistos… se eles gostaram um do outro acho que sim, que vai ter futuro. Acho que ela tem uma personalidade mais forte que a dele porque ele não quer magoar, ele faz tudo para estar sempre tudo bem e depois, se calhar, é por causa disso que acontecem assim estes. Ela como a tem a personalidade mais forte que ele, é capaz de se impor um bocadinho e ele é capaz de estar saturado, eu estava», explicou.

Veja o vídeo completo: