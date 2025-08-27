Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

David Maurício mostra transformação física impressionante: «Diferença gigante!»



David Maurício, ex-concorrente do Big Brother 2024, partilhou os resultados surpreendentes do processo de transformação física a que se submeteu. Orgulhoso do progresso, garantiu que alcançou estas mudanças “sempre a comer o que quis”, graças a um acompanhamento personalizado “24 horas por dia”.

O jovem deixou ainda uma nota divertida sobre a fotografia onde exibe a nova forma física: «Foto tirada ao acordar. Cara de quem tinha tirado o c* da cama um minuto antes da foto», brincou.

