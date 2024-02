Nova protagonista? As imagens polémicas do pós-gala em que todos falam de uma concorrente. Saiba tudo aqui

Esta quarta-feira, 21 de fevereiro, durante a Emissão Especial do Big Brother – Desafio Final com Cláudio Ramos os concorrentes foram confrontados com as imagens exclusivas do pós-gala em que toda a casa fala sobre o mesmo: Débora Neves. Veja aqui:

A concorrente tem estado no centro de várias polémicas desde a sua entrada e a gala desta terça-feira revelou isso mesmo.

No final da gala, foram vários os concorrentes que opinaram sobre a postura da colega no jogo.

Após assistirem às imagens, Cláudio Ramos questionou diretamente Débora Neves sobre a sua relação com Bruno Savate, que é muitas vezes colocada em causa pelos colegas.

Bruno Savate interveio e pronunciou-se sobre a sua relação com Débora: «Se isso causa comichão a muita gente, temos pena»

Érica Silva também partilhou a sua opinião sobre a postura da colega e afirmou que os comportamente desta são «uma palhaçada».