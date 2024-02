A ferver! Polémico casaco rasgado de Débora volta a gerar discórdia na casa. Saiba tudo aqui!

No Big Brother – Desafio Final, o polémico casaco rasgado de Débora Neves continua a gerar conflito dentro da casa.

Na cadeira quente, após a gala desta terça-feira, o primeiro tema a ser discutido pelos concorrentes foi o casaco rasgado de Débora. Ana Barbosa mostrou-se triste por Débora não ter vindo falar com ela, pois se foi a única a usar o casaco, podia ter ido ao seu encontro, perceber o que tinha acontecido.

Débora mostra o estado do casaco aos colegas e atira: «Eu quero pensar que não foi de propósito». Érica irrita-se com a colega por, mais uma vez, deixar no ar essa hipótese.

No confessionário, Bárbara Parada ironizou a situação e, a 'chorar' atirou: «Estar a falar 1h30 de um casaco rasgado, uma situação muito dramática... Acho demasiado».

Durante uma dinâmica de grupo no Última Hora do Big Brother - Desafio Final desta quarta-feira, 21 de fevereiro, os concorrentes voltaram a falar sobre o assunto do casaco.

«Pedi desculpa, disse tudo o que tinha a dizer à Débora, abri o meu coração e passados 5 minutos ouvi a Débora a dizer ‘é o patrocínio…’ Para mim, uma pessoa que disse que está tudo resolvido e está tudo bem e depois pegar novamente nas palavras que eu lhe disse que não foram bonitas e pedi-lhe desculpa», começou por explicar Ana Barbosa.

Perante a situação, Bárbara Parada decidiu intervir e acusa Débora de se vitimizar em algumas situações. «Está a voltar a haver um Calimero nesta casa que é a Débora (…) Estás sempre a lamentar-te de alguma coisa como se fosses uma vítima de coisas que eu não vejo a acontecer», afirmou a concorrente.

Débora Neves tentou justificar-se perante os colegas e garantiu que não teve a suposta conversa sobre os ‘patrocinios’ com Bruno Savate.

Questionado pela colega, Bruno Savate confirmou: «Não falou dos patrocínios…»

«Não voltei a falar nada mais do casaco!», garantiu Débora Neves.