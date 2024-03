Débora Neves afirma: «Estou altamente emocionada. Parece ridículo». Saiba o motivo

Débora Neves partilhou na sua rede social um vídeo no qual se mostra bastante emocionada. A ex-concorrente afirmou: «Estou altamente emocionada. Parece ridículo». A justificação foi que estava a ver as palavras de Cláudio Ramos e do «Big» para os concorrentes, que pode recordar aqui:

A ex-participante, revelou ainda: «Eu estou tão emocionada (...) estou choramingona porque senti e senti bastante com eles. Foi um momento muito bonito (...) As palavras do Big foram incríveis. Já bate muita saudade. Realmente é uma pessoa espetacular. É um programa com muita gente do outro lado a apoiar para ser realmente o melhor dos programas neste momento em Portugal».

Na legenda, Débora Neves escreveu ainda: «Somos a alegria e a companhia de muitos, nem imaginados de quantos. Desde 2021 que recebo mensagens profundas e que me tocam de verdade. Saber que indiretamente ajudei a curar feridas, superar momentos de solidão e carências, ajudar a libertar depressões (...) continuamos juntos agora e sempre!!!!»

