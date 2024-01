Recorda-se de Débora Neves do «Big Brother 2021»? Esta é a nova profissão da ex-concorrente

Exclusivo: O que é feito de Débora Neves? Da relação com Rui Pinheiro aos novos projetos, ex-concorrente conta tudo!

Débora Neves, a técnica psicossocial que entrou no «Big Brother 2021» e no «Big Brother - Desafio Final» e ficou conhecida por andar de tijela na mão, partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a nova aventura profissional a que se tem dedicado.

Numa publicação onde desejou feliz Natal a todos os que a seguem, Débora Neves aparece nas fotografias a usar o uniforme de uma agência imobiliária, a nova profissão a que se tem dedicado. Os comentários da publicação estão repletos de carinho e desejos de muita felicidade à ex-concorrente: «Tão mas tão maravilhosa!». Poderá ver a publicação em questão mais abaixo.

