Débora Neves recorda passagem pela casa e relação com Hélder Teixeira: «Prejudicou-me no jogo»

No «Goucha», Débora Neves, ex-concorrente do «Big Brother – Desafio Final» e do «Big Brother 2021» fez um balanço da sua participação na casa mais vigiada do país e ainda algumas revelações pessoais e sobre o negócio de cerâmica «Devora by Debbie»: «Não foi fácil. Sou uma mulher muito independente».

A concorrente afirmou que a vida é melhor quando é partilhada com alguém: «A dois é tudo melhor, quando é partilhado». Estará à procura de uma nova relação? Ao falar do amor, numa conversa íntima com o apresentador, Débora Neves recordou três antigas relações e as duas vezes que foi traída por namorados e pelo seu ex-marido, em particular: «Sou mais exigente, sei bem aquilo que eu quero e o que procuro», revela.

Ao recordar a passagem pelo «Desafio Final», Débora Neves fez um balanço do desafio e revelou ter vontade de participar em futuras edições do formato: «Eu estava preparada para ficar ainda mais mais tempo (...) aquilo não era uma brincadeira». A ex-concorrente acrescentou ainda: «Gosto de me pôr à prova e de testar os meus limites (...) É uma bagagem que nos enriquece e muitos queriam estar no meu lugar.»

A relação de Débora Neves com Hélder Teixeira foi um dos assuntos mais falados ao longo destes dias. Os dois construíram uma amizade repleta de momentos provocatórios, apesar de o concorrente ter uma relação assumida fora da casa. No «Goucha», a ex-concorrente mencionou o tipo de homem que deseja ter na sua vida, admitindo que precisa que seja alguém mais «maduro» do que o ex-colega. Em conversa, o apresentador questionou se Débora procura um homem como Hélder, ao que a mesma respondeu: «Não», e ainda acrescentou uma justificação: «Vai ficar uma amizade (...) nós tivemos momentos muito engraçados, mas também me prejudicou no jogo (...) alguns comportamentos dele fizeram-me afastar». A ex-concorrente acrescentou ainda: «Ele é birrento (...) imaturo (...) criança».

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Débora afirmou gostar de Noélia Pereira: «É uma querida» e afirmou que gostaria que fosse a concorrente a ganhar, acrescentado ainda que na sua ótica não será Bruno Savate o vencedor desta edição: «O Savate acaba sempre por não ganhar porque a vencedora é sempre uma mulher». Ao relembrar o colega, a ex-participante fez afirmações acerca do mesmo: «É um máximo (...) é muito irónico (...) falávamos pouco mas falávamos com o olhar».

Após ser expulsa do «Big Brother – Desafio Final», Débora Neves, falou do conflito entre Érica Silva e Bruno Savate e explicou por motivo acreditava que a colega seria a próxima a sair no seu lugar: «Não contava sair. Achei que era a Érica.»