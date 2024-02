Bárbara Parada condena provocações de Débora a Hélder Teixeira: «Eu tinha vergonha…»

No Big Brother – Desafio Final, durante a gala deste domingo, 25 de fevereiro, Débora Neves regressa do confessionário e decide beijar Hélder Teixeira por três vezes no pescoço e no peito de Hélder Teixeira.

Os concorrentes ficaram em choque com a atitude da colega e reagiram: «Se tinhas namorada, deixaste de ter», comentou Vina Ribeiro.

Érica Silva acrescentou: «Eu não estou para mais uma semana com isto, vou ter que reinventar».

A concorrente garante que não se irá envolver com o colega e que apenas se trata de uma brincadeira.

Chocada, Bárbara Parada conversa com Tatiana Boa Nova e não poupa críticas à atitude de Débora: «Se fosse eu nesse papel tinha vergonha…».

No confessionário, Hélder Teixeira garante que a colega está desejosa de lhe dar uma «trinca».

No Big Brother - Express desta segunda-feira, Teresa Silva explicou o comentário que fez sobre a namorada de Hélder Teixeira durante a gala, quando estava na sala de controlo. Saiba tudo aqui: