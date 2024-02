De próximos a costas voltadas: Débora e Hélder têm forte discussão, que acaba em lágrimas. Saiba tudo!

As imagens do pós-discussão: Débora Neves desabafa com Bruno Savate. Veja a conversa!

Débora Neves e Hélder Teixeira têm estado mais próximos um do outro, mas protagonizaram uma forte discussão na noite desta quinta-feira e os ânimos exaltaram-se, terminando com o concorrente a desabar em lágrimas, após toda a confusão gerada sobre o assunto.

Tudo começou à mesa de jantar, quando Tatiana Boa Nova perguntou a Hélder Teixeira se ele estava triste. O concorrente confirmou que sim e começou a criticar o comportamento de Débora Neves, mostrando-se desiludido com algumas atitudes suas.

«Parecia que estavas a gozar (…) Não admito isso!», disse Hélder exaltado com Débora. A concorrente mostrou-se incomodada e disse não estar a perceber o porquê desta reação: «Estás a desrespeitar-me…», atirou Débora.

O ambiente azedou de tal forma que os ânimos se exaltaram entre Hélder Teixeira e Débora Neves, que entraram num ‘bate-boca’ aceso: «Não me faças falar!», disse Débora já enervada, sugerindo que muitas das atitudes partiram dele e não dela.

Hélder atingiu o seu limite e abandonou a mesa de jantar, visivelmente consternado, desabando em lágrimas no jardim, após o confronto com Débora: «Brincar com os sentimentos…», disse em desabafo com os colegas que o consolavam.

Também Débora Neves desabafou com Bruno Savate sobre o sucedido e criticou esta atitude de Hélder ter falado na mesa à frente de toda a gente, em vez de o ter feito em privado apenas consigo: «Sinto-me exposta…», afirmou.

Já no fim da noite, Débora voltou a desabafar sobre o assunto, desta vez com André Lopes, dizendo «não estar satisfeita» com Hélder Teixeira, por achar que tinha de haver uma conversa privada sobre o que aconteceu.

André Lopes ouviu a colega e aconselhou-a a estar mais atenta e não se deixar levar demasiado pelas situações: «Vocês têm que estar de olho aberto, não se deixem levar pelas situações», aconselhou o concorrente.