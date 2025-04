Esta ex-concorrente do Secret Story muda radicalmente de vida, e troca a fama por algo reservado a poucas pessoas

Débora Picoito muda de vida e torna-se taróloga: “Estou feliz como nunca”

Débora Picoito, que se deu a conhecer ao país na ‘Casa dos Segredos’, está a viver uma nova fase. Longe dos holofotes dos reality shows, a jovem algarvia encontrou um novo propósito de vida no universo da espiritualidade e, atualmente, dedica-se à leitura de tarôt.

A revelação foi feita por Débora no programa ‘Dois às 10’, da TVI, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos.

“A minha vida mudou quando a coloquei nas mãos de Deus! Estou feliz como nunca”, confessou a antiga concorrente do reality show da TVI, visivelmente serena e entusiasmada com o seu novo caminho.

Segundo a própria, esta prática tem-lhe permitido ajudar outras pessoas: “Cada consulta é uma forma de orientar quem me procura, seja por curiosidade ou por necessidade real de respostas.”

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Mais de mil leituras em menos de um ano

Foi há menos de um ano que Débora Picoito iniciou este novo percurso como taróloga profissional, mas o sucesso não tardou a surgir. Desde então, já realizou mais de mil leituras de tarôt, mostrando um crescimento notável e uma ligação cada vez mais forte com quem a procura.

Os valores das consultas variam entre os 10 e os 30 euros, dependendo do número de perguntas colocadas. As leituras podem ser feitas online ou presencialmente, e os temas são escolhidos pelos clientes, de acordo com as suas dúvidas ou inquietações.

Através das suas redes sociais, Débora Picoito tem vindo a divulgar o seu trabalho, partilhando mensagens de motivação, momentos do seu dia a dia e testemunhos de quem já recorreu aos seus serviços.

Cláudio Ramos também recorre ao tarôt

Durante a conversa no estúdio, Cláudio Ramos não escondeu a sua simpatia pelo tema e até partilhou uma curiosidade:

“Eu também vou a leituras de tarôt, de vez em quando. Ajuda-me a refletir sobre certas coisas”, revelou o apresentador.

Esta nova fase da vida de Débora Picoito reflete uma tendência cada vez mais visível em várias figuras públicas: a busca por caminhos alternativos de bem-estar emocional e espiritual.

