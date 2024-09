Diana Lopes recorre a apelo e confessa: «Resta-me pedir-vos ajuda (...) vai fazer a diferença»

Diana Lopes, comentadora do Dilema e ex-concorrente do Big Brother, viu-se obrigada a criar uma conta de Instagram após terem eliminado a conta anterior.

Nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, Diana Lopes fez o anúncio no novo Instagram: «Recomeço. (Re)Começar do zero não é fácil. Ninguém disse que era nem que ia ser. Mas não me dá medo! A vida é também feita de obstáculos e superarmos cada um deles torna-nos (ainda) mais fortes», começou por escrever.

«Entretanto, vou querer partilhar todo esse percurso convosco, até porque, além de merecerem saber, merecem também serem consciencializados com a verdade», continuou.

«Resta-me pedir-vos ajuda... E contar com a empatia de cada um. Que acredito mesmo que haja! Hoje sou eu, amanhã podes ser tu que estás desse lado. Uma partilha = uns segundos = a ajudar o outro! Posso contar convosco? A vossa partilha vai fazer a diferença», apelou a comentadora.

«Obrigada por estarem desse lado neste recomeço. Obrigada por todas as mensagens bonitas. E obrigada à vida», concluiu.