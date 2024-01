Gravidez descoberta só no parto, às 41 semanas: «O melhor erro» da vida de Diana Lopes

Francisco Monteiro no desafio final? Vencedor admite gostar de voltar à casa

Acaba de estrear o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Diana Lopes, ex-concorrente do «Big Brother 2022», foi hoje apresentada como uma das participantes deste novo desafio. A propósito da sua entrada na casa, recordamos a história de vida impressionante da concorrente, que esteve grávida 9 meses sem saber.

Foi a 26 de setembro de 2022 que Diana Lopes partilhou com o público a sua curva da vida emocionante, uma das mais marcantes do Big Brother, a que ninguém ficou indiferente e que dificilmente será esquecida.

Diana Lopes recordou o seu percurso de vida difícil e a gravidez inesperada: «Disseram-me (no passado) que não podia ser mãe, mas nesse dia descobri que estava grávida de 41 semanas e que o meu filho iria nascer naquele dia. E passado três horas nasce a razão da minha vida», explicou.

A concorrente contou que quando descobriu que estava grávida de 41 semanas, e estava a horas de ser mãe, se sentiu bloqueada: «Foi um bloqueio, eu não estava a acreditar, eu não tive sequer coragem de olhar para a ecografia. Acabei por ficar completamente bloqueada, mas respirei fundo e sabia que tinha de ir para a frente, tudo acontece por um motivo», declarou.

«Entrei no hospital sozinha porque a minha mãe não me podia acompanhar. Passava-me tudo pela cabeça menos isso», revelou, falando do pavor que tem a médicos desde que, aos 13 anos, lutou contra um cancro. «Detesto fazer análises, fujo a sete pés porque tenho sempre muito medo que me possam dizer».

Questionada por Cristina Ferreira, na altura, sobre se não sentiu nenhum sinal de que estava grávida, Diana Lopes contou que apenas engordou quatro quilos e que vivia há anos com o diagnóstico que não poderia ser mãe devido à doença que tinha enfrentado.

«Eu passei 15 anos da minha vida a ter consciência que não podia ser mãe. Eu nem sequer era menstruada. Eu realmente tinha engordado quatro quilos, mas eu engordo com muita facilidade», disse na altura, explicando que tinha «o filho alojado nas costelas».

A concorrente acrescentou: «Também estava a morar sozinha, tinha sido uma mudança muito drástica na minha vida. Trabalhava de manhã à noite. A alimentação também não era a mais correta, mas tirando mesmo o facto de ter engordado eu não senti nada».

«Eu trabalhei até ao último dia da minha gravidez. Sei que é uma história difícil de acreditar. Já estou habituada aos olhares desconfiados das pessoas. Vivo há três meses e meio com a desconfiança no olhar de cada pessoa a quem conto e partilho a minha história», afirmou.

Diana Lopes explicou ainda o facto de considerar o nascimento do filho «o melhor erro» da sua vida, após uma noite com o melhor amigo do ex-namorado.

«Numa festa de São João, levei para casa o melhor amigo do meu namorado. Estivemos juntos só uma vez, mas foi o melhor erro da nossa vida. Nove meses depois tinha muitas dores do lado esquerdo, achava que estava novamente doente. Fui ao hospital e o médico disse "a menina está gravida"», recordou na curva da vida.

Depois, ao explicar-se a Cristina Ferreira, a concorrente sublinhou: «Era o melhor amigo do meu ex-namorado, eu percebi no dia a seguir aquilo que tinha feito. Não o queria magoar, porque as pessoas que fazem parte da minha vida independentemente de fazerem coisas más também fazem coisas boas», revelou.

Diana acrescentou: «Não nos podemos lembrar apenas e só das coisas más e eu senti que lhe falhei. Apesar de ele me ter feito muito mal, de me ter feito sofrer muito, eu não teria de o fazer da mesma forma».

Mas nem tudo foram rosas. «Eu não consegui falar com o pai do Afonso antes, só dois dias depois. Disse-me que queria fazer o teste, fizemos e não havia dúvida: o meu filho é a cara do pai», disse.

«O Afonso ainda não tinha um mês, quando o pai me pediu a guarda partilhada. Fui diretamente a tribunal, os pais dele inicialmente não facilitaram. Ouvi coisas como "Deus queira que o meu neto não tenha cancro por tua culpa"», afirmou emocionada. «Hoje temos uma relação incrível, não vale a pena haver guerras, quem sofre não somos nós, eventualmente serão os nossos filhos», concluiu.