Diana Lopes recorda «maldade» após sair do BB2022: «Destruíram o negócio de uma família»

Cláudio Ramos comove-se com palavras de Diana Lopes: «Se me falta, eu vou ficar sem rumo...»

Diana Lopes, ex-concorrente do «Big Brother 2022» e atual comentadora do «Secret Story - Casa dos Segredos», esteve no programa «Goucha» da TVI, esta semana conduzido por Cláudio Ramos , a falar sobre o seu percurso profissonal, mas também pessoal.

A ex-concorrente recordou um período difícil da sua vida, em que viu o negócio online que tinha ser destruído por denúncias anónimas, logo após ter sido expulsa da edição do «Big Brother» em que participou.

«Foram várias denúncias feitas num curto espaço de tempo, possivelmente maldade, quero acreditar que não, mas em princípio sim. Aquilo aconteceu logo após a minha expulsão do BB2022, foi um choque, não tanto por mim, mas pela minha mãe», começou por referir.

Diana Lopes continuou: «Nós temos sonhos, mas às vezes nós estamos a viver sonhos com alguém e eu estava e estou a ajudar a minha mãe a realizar um sonho que é dela também. Quando me destruíram o negócio, não destruíram só o meu negócio, destruíram o negócio de uma família, de uma pessoa que não escolheu esta exposição e que ficou sem nada».

«Porque o nosso ganha-pão parte da loja. Eu agora trabalho aqui, estou muito feliz, mas o meu trabalho será sempre a loja. E foi ‘o que é que eu vou fazer?’», contou Diana.

A ex-concorrente não baixou os braços e isso deu frutos: «Lembro-me na altura que eu ia ao «dois às 10» contigo e eu disse à minha mãe ‘vamos começar uma página do zero, eu não vou ao programa sem termos uma página, sem termos uma loja, vamos arregaçar as mangas e bola para a frente’. Hoje já ultrapassámos os seguidores que tínhamos há dois anos».