Exclusivo! Diana Lopes mostra-se injustiçada com expulsão: «Há concorrentes que não têm vontade de estar ali»

Diana Lopes foi a concorrente expulsa do Big Brother – Desafio Final na gala deste domingo, 28 de janeiro. A concorrente não conteve as lágrimas ao abandonar a casa mais vigiada do país.

No estúdio, no final da gala, a agora ex-concorrente reagiu à expulsão, em declarações exclusivas ao Digital da TVI. «Já estava à espera desde o momento em que fiquei nomeada. A realidade é que não me surpreendeu» começou por revelar.

Diana Lopes considerou a expulsão «super injusta» e explicou: «Mais uma vez, a história repete-se. Há concorrentes que não têm vontade de estar ali, que querem desistir, que falam em ir embora todos os santos dias. Que não querem que as pessoas gastem dinheiro a salvar».

«Acaba por sair uma concorrente que se entrega de corpo e alma, que demonstra imensa vontade de ficar, porque eu tinha muito para continuar a dar, porque isso sim faz a diferença», acrescentou.

Veja aqui o vídeo: