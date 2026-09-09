Diana Lopes revela mensagens privadas de Francisco Monteiro… sobre duas caras bem conhecidas

Diana Lopes fez uma revelação durante o Extra do Big Brother All Stars, que envolve dois dos atuais concorrentes do reality show, Francisco Monteiro e Diogo Marcelino.

“A conversa que o Zaza teve foi comigo, sim. Foi uma mensagem que me enviou na altura em que começaram a sair algumas notícias sobre o término da relação entre o Diogo e a Mafalda. Ele teve a curiosidade de me perguntar”, revelou a comentadora.

“A Mafalda é a minha melhor amiga. Obviamente que eu, enquanto amiga, partilhei essa informação com ela, mas deixei explícito que não havia qualquer tipo de segunda intenção. Foi em modo cusquice: ‘Então, eles estavam tão apaixonados e agora terminaram?’”, contou Diana Lopes.

“Eu respondi: ‘Como deves calcular, não vou falar da vida da minha melhor amiga. No entanto, como todas as relações, há altos e baixos. Como a minha também tem’”, acrescentou.

“Foi há muitos meses. Na altura, a Mafalda estava com o Diogo. As coisas podiam já não estar bem, mas ela partilhou essa informação com o Diogo. O Diogo já não simpatizava com o Francisco e isto ainda maximizou toda essa pouca simpatia que ele nutria pelo Francisco”, revelou ainda a comentadora.

Saiba tudo o que se passa no Big Brother All Stars ao minuto e veja ainda um a um quem são os novos concorrentes: