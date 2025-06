Ex-concorrente do Big Brother debaixo de fogo vê-se 'obrigada' a emitir um comunicado oficial

"Ficas ainda mais linda": Já viu o novo look desta ex-concorrente do Big Brother?"

Diana Lopes, antiga concorrente e atual comentadora do Big Brother, está no centro de uma onda de críticas nas redes sociais. Após apagar um comentário feito na rede social X (antigo Twitter) sobre Luís Gonçalves e, mais tarde, tecer duras críticas ao mesmo concorrente durante o Extra da TVI, Diana foi acusada de incoerência e de "dizer o que convém".

“Cada vez estás pior, a tua incoerência bate níveis extremos”, comentou um internauta, enquanto outro disparava: “Aqui escreves uma coisa, na TV dizes outra.” As acusações multiplicaram-se, com muitos a apontarem uma suposta mudança de opinião consoante o contexto e o público.

Perante a polémica, Diana sentiu-se “obrigada” a esclarecer o seu ponto de vista: “Prefiro um concorrente ‘insuportável’ do que um ‘concorrente’ dissimulado, sim. Não invalida que um ou outro estejam sempre certos ou sempre errados. Há que saber ver os dois lados da moeda em todas as situações.”

A comentadora defendeu-se das críticas, garantindo que não tem favoritos e que se mantém fiel à sua análise pessoal: “Não digo o que querem que eu diga nem o que fica bonito dizer aos olhos dos fanáticos. Desfrutem, divirtam-se e aprendam com esta experiência social.”

Diana recordou ainda o seu próprio percurso no reality show: “Não me esqueço de onde vim. Já lá estive, errei muito e cresci com isso. Se eu própria não sou perfeita, como posso exigir ou esperar perfeição de alguém?”

Mesmo após o esclarecimento, os seguidores não pouparam novas críticas, apontando para a eliminação do tweet inicial.

Diana não se deixou ficar e respondeu de forma frontal: “Disse que a Lisa era imparcial, sim. Disse que preferia um Luís insuportável que um Diogo dissimulado, sim. Puxa atrás e ouve melhor. Estão desculpados, não há mal.”

O momento está a dar que falar e continua a incendiar os ânimos online, onde fãs e críticos da comentadora se dividem entre aplausos e indignação.

Veja o esclarecimento na íntegra de Diana Lopes.