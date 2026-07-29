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Entrou no reality como capitã… mas cá fora há um homem que já conquistou o seu coração

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Entrou no reality como capitã… mas cá fora há um homem que já conquistou o seu coração - Big Brother
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Quem é o homem mistério que roubou o coração à nova capitã do Big Brother Verão? Conheça Tiago, o namorado discreto de Diana Lopes.

Diana Lopes acaba de entrar no reality na pele de capitã e já está a dar que falar. Determinada, carismática e pronta para assumir o comando da casa, a concorrente promete não passar despercebida. Mas, cá fora, há uma pessoa que tem despertado a curiosidade dos fãs: afinal, quem é o homem que lhe roubou o coração?

Chama-se Tiago e, apesar de preferir manter-se longe dos holofotes, é o companheiro de Diana Lopes. Discreto e reservado, pouco se sabe sobre a sua vida pessoal, precisamente porque o casal opta por viver a relação longe da exposição mediática.

 

Antes de encontrar o amor ao lado de Tiago, Diana tornou-se mãe de um filho, que é hoje uma das suas maiores prioridades. Ainda assim, nesta fase da sua vida, o amor também é uma prioridade e a concorrente tem demonstrado viver um momento de estabilidade e felicidade a nível pessoal.

Embora sejam raras as aparições públicas em conjunto, os momentos que partilham mostram uma relação marcada pela cumplicidade e pelo apoio mútuo. Agora que Diana enfrenta um dos maiores desafios televisivos da sua vida, Tiago será, certamente, um dos seus principais apoios fora da casa.

Uma coisa é certa: a curiosidade em torno do namorado da concorrente só tende a aumentar.

Percorra a nossa galeria e conheça o namorado de Diana Lopes.

Temas: Diana lopes Namorado Tiago

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