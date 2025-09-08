Diana Lopes aos beijos na boca. As fotos que estão a dar que falar

Diana Lopes, ex-concorrente e comentadora do Big Brother, de 31 anos, recorreu ao Instagram para partilhar um momento especial ao lado do namorado, Tiago Coimbra.

Na publicação em formato de story, a ex-concorrente mostrou-se a receber um beijo carinhoso do companheiro, acompanhando a imagem com uma declaração emotiva: «O meu melhor amigo. O meu companheiro. O meu pilar. Sou uma sortuda por te ter, obrigada por tanto (mesmo quando me irritas, nas 350 vezes ao dia)».

Habitualmente discreto, o namorado de Diana, raramente surge nas redes sociais. Desta vez, além de mostrar a cumplicidade entre ambos, a influencer fez questão de o identificar, revelando um lado mais íntimo da sua vida pessoal.