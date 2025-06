Este é o truque para fazer ovos estrelados sem calorias extra

Um truque simples e eficaz para quem quer manter uma alimentação saudável sem abdicar do sabor. Como preparar ovos estrelados praticamente sem calorias extra, ideal para quem está a controlar a ingestão de gorduras? Nós temos a solução!

É muito fácil de aplicar: em vez de utilizar óleo ou manteiga na frigideira, usa-se apenas uma pulverização de spray de azeite com aroma a alho. O resultado? Um ovo saboroso, leve e nutritivo.

A dica é de Diogo Alexandre, vencedor da Secret Story - Casa dos Segredos, que partilhou um reels no Instagram em que explicou o passo a passo do processo: «Não absorve quase nenhuma gordura, fica com um toque delicioso a alho e mantém a proteína limpa e saudável».

Este método é ideal para quem quer desfrutar dos benefícios dos ovos, ricos em proteína e nutrientes, sem adicionar gordura desnecessária à refeição. Uma sugestão simples que pode fazer toda a diferença na balança… e no paladar.

Veja a publicação aqui: