Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

A tensão tomou conta da casa mais vigiada do País na primeira gala de expulsão do Big Brother Verão. Após uma semana intensa, marcada pelas primeiras alianças, rivalidades e emoções fortes, chegou finalmente o momento de conhecer o primeiro concorrente a abandonar a aventura, o Diego foi o primeiro expulso do Big Brother Verão, com 20 % dos votos.

Recorde-se que, esta semana, os nomeados foram Ana Luísa, Diego, Íris, Miguel e Pedro. Enquanto Ana Luísa permaneceu na Casa da Avó, os restantes concorrentes passaram a semana na casa principal, todos à espera da decisão do público.

Ao longo da gala deste domingo, os espectadores voltaram a ser chamados a decidir o futuro dos cinco nomeados.

A primeira concorrente salva da noite foi a Íris, com 48% dos votos. Seguiu-se a salvação de Pedro, que conquistou 43% da votação. Pouco depois, Maria Botelho Moniz anunciou mais um concorrente salvo: Miguel, com 52% dos votos.

O duelo final ficou, assim, reservado para Ana Luísa e Diego aumentando ainda mais a ansiedade dentro e fora da casa. Com 20% dos votos, Diego foi o primeiro concorrente expulso do Big Brother Verão, terminando assim a sua participação no reality show da TVI.

Os restantes concorrentes garantiram mais uma semana em jogo e continuam na luta pelo prémio final.

Veja aqui todas as reações à primeira expulsão do Big Brother Verão.