Cátia Basílio celebra o primeiro aniversário do filho com festa memorável. Veja tudo

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago no dia 28 de julho de 2023.

Ontem, dia 28 de julho de 2024, Santiago celebrou um ano de idade. Como tal, a ex-concorrente do Reality Show da TVI não hesitou e partilhou alguns momentos deste dia especial com os seguidores de Instagram.

A acompanhar a sequência de fotos, Cátia escreveu: «A festinha do Primeiro ano do meu príncipe

Obrigada a todas as pessoas presentes, família e amigos

Tema e decoração @glamsoul_decor

Bolo @brigadeirosdeluz_

Maquilhagem @flaviapereira_makeup».

