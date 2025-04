Avó de Dinis revela motivo que levou o ex-concorrente a viver numa carrinha há 8 meses: «Deixou a mãe do filho e...»

Concorrente de reality show vive há meses numa carrinha após fim de relação de 10 anos.

Novas informações vieram a público sobre Dinis Almeida, um dos ex-concorrentes do reality show da TVI, que é pai de um menino de dois anos. Segundo o avançado por uma vizinha à revista nacional TV Guia, o jovem tem vivido nos últimos oito meses numa carrinha, após o fim do relacionamento com Inês, com quem namorou durante uma década.

«O Dinis e a Inês estiveram juntos durante dez anos e tiveram o Luca em dezembro de 2023. Mas no verão passado, ele decidiu terminar a relação, saiu da casa dos pais dela — onde viviam — e foi viver para a carrinha. Ele basicamente quer ser um homem livre», contou a vizinha à revista em questão.

Segunda a TV Guia, também a avó de Dinis, Joaquina, falou sobre a situação: «Ele deixou a mãe do filho. Não me pergunte exatamente quando, acho que já passou um ano. Mas eles mantêm uma boa relação. Ele leva o menino ao médico, compra-lhe roupa…», explicou em declarações exclusivas.

Apesar disso, Joaquina acredita que o neto não está interessado em novos romances: «Depois da mãe do filho, ele não quer mais mulheres nenhumas».

Recorde-se de que Dinis Almeida foi um dos concorrentes mais polémicos da edição...

Após ser expulso do Big Brother, Dinis Almeida fez uma revelação no «Dois às 10».

O ex-concorrente falou da sua vida amorosa e deixou Claudio Ramos surpreendido.

Dinis Almeida, de 29 anos, esteve no programa «Dois às 10» da TVI e conversou com Claudio Ramos sobre o seu percurso na casa. Entre outros temas, Dinis falou também da sua vida amorosa e surpreendeu o apresentador com revelações inesperadas.

«Talvez tenha descoberto isto há uns quatro ou cinco anos. Se calhar até aos meus 18 anos, até encontrar uma mulher perfeita, eu via a vida de outra maneira», começou por referir Dinis Almeida.

O ex-concorrente acabou por confessar: «Eu nunca tive uma amizade com o sexo oposto, para mim não dava para ter uma amizade, era só para uma coisa, uma relação».

«Depois essa pessoa ensinou-me que não, que podemos ter amizades e outras coisas com mulheres, sem ser com segundas intenções», acrescentou o jovem.

Dinis disse ainda que essa pessoa o ensinou «a tratar uma mulher como realmente ela deve ser tratada e tenho a agradecer muito a essa pessoa, que realmente cresci, porque eu era muito imaturo e ela mostrou-me o bom da vida», rematou.

Isto acontece um dia após uma gala intensa em que Dinis foi expulso. Na chegada ao estúdio, o ex-concorrente foi confrontado com as duras palavras de Márcia Soares, que criticou o seu comportamento no jogo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens desse momento de tensão. Veja ainda como ficou a casa do Big Brother após a expulsão de Dinis Almeida.