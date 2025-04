A revelação inesperada de Dinis Almeida que deixou Claudio Ramos surpreendido 

Dinis foi expulso. Adrielle gritou de alegria e Solange chorou de raiva. As imagens da reviravolta da noite

Após ser expulso do Big Brother, Dinis Almeida fez uma revelação no «Dois às 10».

O ex-concorrente falou da sua vida amorosa e deixou Claudio Ramos surpreendido.

Dinis Almeida, de 29 anos, foi o último concorrente a ser expulso da casa do Big Brother 2025. Esta manhã o concorrente esteve no programa «Dois às 10» da TVI e conversou com Claudio Ramos sobre o seu percurso na casa.

Entre outros temas, Dinis falou também da sua vida amorosa e surpreendeu o apresentador com revelações inesperadas.

«Talvez tenha descoberto isto há uns quatro ou cinco anos. Se calhar até aos meus 18 anos, até encontrar uma mulher perfeita, eu via a vida de outra maneira», começou por referir Dinis Almeida.

O ex-concorrente acabou por confessar: «Eu nunca tive uma amizade com o sexo oposto, para mim não dava para ter uma amizade, era só para uma coisa, uma relação».

«Depois essa pessoa ensinou-me que não, que podemos ter amizades e outras coisas com mulheres, sem ser com segundas intenções», acrescentou o jovem.

Dinis disse ainda que essa pessoa o ensinou «a tratar uma mulher como realmente ela deve ser tratada e tenho a agradecer muito a essa pessoa, que realmente cresci, porque eu era muito imaturo e ela mostrou-me o bom da vida», rematou.

Isto acontece um dia após uma gala intensa em que Dinis foi expulso. Na chegada ao estúdio, o ex-concorrente foi confrontado com as duras palavras de Márcia Soares, que criticou o seu comportamento no jogo.

Isto acontece um dia após uma gala intensa em que Dinis foi expulso. Na chegada ao estúdio, o ex-concorrente foi confrontado com as duras palavras de Márcia Soares, que criticou o seu comportamento no jogo.