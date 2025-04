Érica Reis impõe limites a Dinis Almeida: «Não quero estar envolvida». Saiba tudo

Érica Reis impõe limites a Dinis Almeida.

A concorrente assume não querer entrar em triângulos amorosos.

A recente conversa entre Érica Reis e Dinis Almeida acerca do triângulo amoroso da casa promete dar que falar.

Durante o diálogo, Érica foi direta com o colega ao estabelecer os seus limites e a esclarecer que não deseja estar envolvida num triângulo amoroso. A declaração reforça a intenção da concorrente de não alimentar situações que possam levar a mal-entendidos dentro da casa.

Os rumores de um triângulo amoroso têm girado em torno de Dinis, Érica e Solange. No entanto, Érica deixou claro que não quer alimentar especulações e prefere manter distância: «Não quero estar envolvida. Eu estou a mais...». A concorrente de 27 anos admitiu, ainda, que prefere que Dinis se foque em apenas uma pessoa, em vez de alimentar esta ideia do triângulo amoroso que tanto se fala: «Prefiro que faças essas coisas com uma pessoa só...»

A reaproximação entre Solange e Dinis

No dia seguinte ao polémico almoço, a Solange e o Dinis voltaram a falar sobre o que aconteceu e tentaram esclarecer os sentimentos que ficaram no ar. A concorrente voltou a expressar a sua desilusão com Dinis, e reforçou que não gostou da forma como foi mencionada na conversa entre os colegas. A concorrente Érica também foi mencionada na conversa e o tema «ciúmes» veio a debate entre os dois.