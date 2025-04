Tensão na casa: Dinis Almeida desvaloriza e "goza" com insegurança de uma colega em relação ao seu corpo

A cara que Dinis fez a esta resposta ousada de Solange que está a dar que falar. As imagens do momento que já é viral

Esta tarde, após sugestão de Manuel Cavaco, os concorrentes foram convidados a partilhar algumas das suas inseguranças com o grupo. A casa do Big Brother testemunhou momentos especialmente emocionantes, dado que os concorrentes "abriram o coração" e falaram abertamente sobre estas inseguranças. A atividade ficou marcada por momentos de pura vulnerabilidade e empatia entre os concorrentes, no entanto, também foi palco de comentários e atitudes menos felizes.

Entre as partilhas feitas, surgiu o tema da "celulite" como uma das inseguranças mais comuns entre as mulheres da casa. Inês Vilhalva assumiu que esta era uma das suas maiores inseguranças, assim como Sara Silva e Lisa Schincariol que, prontamente, se identificaram com a colega.

No entanto, o momento de empatia e compreensão ficou manchado pela reação de Dinis Almeida. O concorrente, após a partilha da colega, desvalorizou o assunto, chegando mesmo a esboçar um sorriso quando ouviu que celulite era uma das inseguranças da colega. Dinis admitiu que essa não deveria ser uma insegurança por ser facilmente resolvível com: «exercício físico e a aceitarem-se como são».

Em tom de desabafo com os colegas, Inês Vilhalva criticou a postura de Dinis em relação ao tema do qual se sente insegura. A concorrente disparou sobre o colega, não compreendendo a sua mentalidade face o assunto: «Tão mente aberta e depois é um retrógado»