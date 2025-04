Dinis Almeida sobre Luís Gonçalves: «Veio para arrasar», mas «não diz nada de jeito»

Solange Tavares chora em pranto por Dinis Almeida. As imagens do desespero após o fim da gala

Dinis Almeida criticou a postura de Luís Gonçalves no jogo.

O ex-concorrente esteve no 'Dois às 10' e comentou os últimos acontecimentos do Big Brother 2025.

Dinis Almeida, de 29 anos, foi o último concorrente a ser expulso da casa do Big Brother 2025. Esta manhã o concorrente esteve no programa «Dois às 10» da TVI e conversou com Claudio Ramos sobre o seu percurso na casa.

Entre outros temas, Dinis falou da entrada marcante de Luís Gonçalves, que veio agitar os ânimos na casa mais vigiada do País: «Claro que veio mudar o jogo.

O Luís veio mesmo para arrasar e também faz sentido, ele já via aquilo há duas semanas, já sabia de quem é que as pessoas gostavam cá fora e de quem não gostavam. E então é fácil assim, é completamente diferente.

Mas ele não é o mais correto, a maneira como ele entrou… não diz nada de jeito, não deixa falar, só ele é que tem razão e pronto. Mas atenção, eu desde o primeiro dia comecei-me a dar bem com ele, porque eu enfrentei-o e ele com os outros discute e comigo chama-me à parte e fala calminho e eu gosto disso, é o tal respeito que eu também tenho por ele.

Tenho pena que haja esta onda de negatividade à volta do Nuno, não consigo perceber, nunca me senti manipulado por ele. Talvez o que o prejudicou foi mesmo ser líder duas semanas seguidas.

Isto acontece um dia após uma gala intensa em que Dinis foi expulso. Na chegada ao estúdio, o ex-concorrente foi confrontado com as duras palavras de Márcia Soares, que criticou o seu comportamento no jogo.

