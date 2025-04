Popularidade: Há uma novidade no último lugar e uma queda vertiginosa do pódio para o fim do ranking

Ficamos a conhecer o segundo ranking de Popularidade do Big Brother 2025.

Dinis Almeida surge em último lugar, mas o destaque vai para Nuno Brito que desce da segunda para a 15.ª posição.

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou o segundo ranking de popularidade desde edição. Diogo Bordin continua a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada.

O modelo internacional que é neste momento o mais amado pelo público que votou na sondagem, captou todas as atenções graças à sua beleza e até foi apelidado de «bonitão» da casa.

Para completar o pódio, em segundo lugar está Lisa Schincariol e em terceiro Micael Miquelino, que subiram face à semana passada em que ocupavam o terceiro e o quinto lugares, respetivamente.

Mas as novidades não ficam por aqui. Do lado oposto do ranking, temos uma mudança no último lugar: Dinis Almeida é esta semana o concorrente menos gostado pelo público, antes ocupava a 15.ª posição. Gonçalo Beja da Costa e Tiago Rodrigues também ocupam o fim da tabela, mas o maior destaque vai para Nuno Brito.

O concorrente da casa de vidro que foi o eleito pelo público para entrar no Big Brother 2025 e que na semana passada ocupava a segunda posição do ranking de popularidade, esta semana teve uma queda vertiginosa para o 15.º lugar.

Veja aqui o ranking completo:

1º Diogo

2º Lisa

3º Micael

4º Igor

5º Tomé

6º Carolina

7º Érica

8º Solange

9º Manuel Rodrigues

10º Carina

11º Sara

12º Ana

13º Mariana

14º Manuel Cavaco

15º Nuno

16º Inês

17º Tiago

18º Gonçalo

19º Dinis

De recordar que isto acontece numa semana em que Nuno Brito é líder e se viu envolvido numa polémica por causa de um almoço com os seus aliados que não correu como esperado.

O que aconteceu ao certo?

Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez.

Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia, deixando os restantes concorrentes em choque.

Os concorrentes que assistiam à conversa não esconderam o espanto. Bocas abertas, expressões de surpresa e um ambiente pesado marcaram o momento.

Solange Tavares, depois de ouvir tudo, afastou-se do grupo e fez questão de dizer a Nuno que não queria falar com ninguém após aquilo. O clima azedou e muitas foram as conversas que este momento gerou.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Diogo Bordin e de Nuno Brito fora do Big Brother.