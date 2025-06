Dinis Almeida dá 'tampa' a Solange Tavares? A resposta explosiva do ex-concorrente não deixa dúvidas

A cara que Dinis fez a esta resposta ousada de Solange que está a dar que falar. As imagens do momento que já é viral

Dinis Almeida e Solange Tavares conheceram-se na casa do Big Brother 2025 e foram muito cúmplices durante o curto período que partilharam juntos naquela experiência. A concorrente foi expulsa nesta semana, mas não tinha o amigo à sua espera no estúdio.

Agora, o artesão confessou que não há hipótese nenhuma de existir uma relação amorosa com a cabeleireira. «Não vai acontecer mais nada. Vamos falar, com certeza, e estar juntos, quem sabe divertir-nos, mas… eu tenho outras ideias», confessou Dinis Almeida, em declarações à revista TV Guia.

«Não ia resultar entre nós. Ela é um bocadinho instável emocionalmente. Quem quer que venha a estar comigo, tem que me dar paz, algo que acho que ela não ia conseguir. Isso não quer dizer que não goste dela. Gosto. Mas não para partilhar a vida», prosseguiu.

Aliás, Dinis Almeida acabou por confidenciar que o seu coração «está semiocupado». «Não, não voltei para a minha ex-mulher. Conheci uma pessoa recentemente e pode vir a dar qualquer coisa. Ela nem é de cá. Foi amor à primeira vista», revelou.

Dinis Almeida vive há meses numa carrinha após fim de relação de 10 anos

Novas informações vieram a público sobre Dinis Almeida, um dos ex-concorrentes do reality show da TVI, que é pai de um menino de dois anos. Segundo o avançado por uma vizinha à revista TV Guia, o jovem tem vivido nos últimos oito meses numa carrinha, após o fim do relacionamento com Inês, com quem namorou durante uma década.

«O Dinis e a Inês estiveram juntos durante dez anos e tiveram o Luca em dezembro de 2023. Mas no verão passado, ele decidiu terminar a relação, saiu da casa dos pais dela — onde viviam — e foi viver para a carrinha. Ele basicamente quer ser um homem livre», contou a vizinha à revista em questão.

Segunda a TV Guia, também a avó de Dinis, Joaquina, falou sobre a situação: «Ele deixou a mãe do filho. Não me pergunte exatamente quando, acho que já passou um ano. Mas eles mantêm uma boa relação. Ele leva o menino ao médico, compra-lhe roupa…», explicou em declarações exclusivas.