Dinis Almeida não cala revolta e faz duras à «mentalidade dos portugueses»

O ambiente dentro da casa do Big Brother tem estado tenso nos últimos dias, após os comentários do líder e dos seus aliados no polémico almoço do líder.

Recorde toda a situação:

Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala, deixando os restantes concorrentes em choque.

Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez, e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia na sala.

Os concorrentes que assistiam à conversa não esconderam o espanto. Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas.

Dinis Almeida, um dos concorrentes presentes no almoço, ficou indignado com comentários dos colegas. Em conversa com Gonçalo Beja da Costa e Manuel Cavaco, o concorrente de Alcobaça mostrou-se revoltado dado que os colegas andavam a falar da sua proximidade com Solange.

Nesta conversa, Dinis acabou por criticar a mentalidade dos portugueses: «São portugueses e a mentalidade é assim, só vêem assim. Duas pessoas trocam miminhos, temos de ter obrigatoriamente alguma coisa».