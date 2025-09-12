Ao Minuto

19:55
02:05

19:45
04:26

19:29
02:13

19:24
05:52

19:15
02:43

18:51
01:50

18:44
02:49

18:40
07:51

18:38
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story - Big Brother

18:28
03:43

18:23
03:35

18:17
01:30

18:12
01:38

18:10
A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão - Big Brother

18:06
01:26

17:21
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

15:57
«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story - Big Brother

15:10
03:27

15:02
01:39

14:40
03:25

14:27
01:04

14:25
01:27

14:09
03:29

14:05
02:00

14:00
03:32

Ex-concorrente do Secret Story surge completamente desfigurado após procedimento estético

  • Big Brother
  • Há 1h e 42min
O ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 apareceu irreconhecível nas redes sociais.

Diogo Afonso recorreu a um transplante capilar, mas o processo não está a ser fácil. O ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 mostrou, nas redes sociais, como está o seu rosto depois da sua intervenção estética.

«Agora a sério, hoje o aspeto está um pouco, bastante pior, não é? A cabeça já desinchou um pedaço, mas passou agora um pouco para a cara. Eu estou-vos aqui também para mostrar o processo completo, porque eu quero que vocês tenham uma noção de como é isto do transplante capilar, não só as partes boas, como as partes más também. Quero ser o máximo verdadeiro com vocês», começou por dizer o madeirense, num vídeo divulgado nos stories do Instagram, onde surge com o rosto deformado. 

«É assim, o inchaço é um pouco normal de acontecer, normalmente acontece, porque nós temos de manter uma postura muito correta, assim, com a cabeça para trás. A anestesia tem de sair do corpo e, normalmente, sai pelo pescoço e pelas costas. No entanto, se nós baixarmos muito a cabeça, pronto, isto acontece. Ela pode vir um pouco para a cara e pronto, e ficamos com este aspeto», acrescentou.

Sem criar alarmismos, Diogo Afonso explicou que esta situação é temporária. «No entanto, isto demora mais ou menos um dia a passar, amanhã provavelmente já estou melhor. E pronto, é isto. É só para vos mostrar para também ficarem com uma imagem e poderem fazer memes e gozar um pouco comigo», brincou. 

Veja aqui as imagens reveladoras em questão:

 

Temas: Diogo Afonso

02:24

03:37

