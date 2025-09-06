Diogo Alexandre faz transplante e as imagens podem chocar os mais sensíveis. O alerta é do próprio

Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para mostrar as imagens de um transplante capilar a que foi submetido e alertou que os mais sensíveis poderiam ficar impressionados.

«Hoje, é o dia em que vim tratar de algo que me tem incomodado há alguns anos... A queda de cabelo!», começou por referir Diogo Alexandre, num primeiro storie partilhado na quinta-feira.

No dia seguinte, o ex-concorrente deu o alerta: «Quem for mais sensível, não veja o próximo vídeo! A ideia é poder partilhar convosco como foi o transplante, sem mascarar nada. Mas tenho o dever de avisar-vos que pode meter impressão aos mais sensíveis».

«A nível de dor, não senti nada durante o procedimento. Em casa, já senti um pequeno desconforto, mas muito semelhante a uma enxaqueca. Hoje, estou muito bem. Agora, é só esperar pela cicatrização para voltar à minha vida normal», acrescentou, partilhando depois o vídeo do procedimento.

Veja agora o vídeo partilhado por Diogo Alexandre: