O que é feito de Diogo Alexandre? Esta tem sido a vida do vencedor do Secret Story depois de ganhar 100 mil euros

Diogo Alexandre foi o grande vencedor da oitava edição da Casa dos Segredos 8. O carismático ex-concorrente do reality show levou para casa 100 mil euros e tem aproveitado o prémio e a visibilidade que esta passagem pela casa mais vigiada do País lhe deu para concretizar alguns sonhos.

Recentemente, Diogo Alexandre surpreendeu os fãs com o anúncio do seu primeiro livro, intitulado "Tudo o Que Não Disse", e partilhou, nas redes sociais, a capa deste projeto tão especial. «É oficial! O meu livro 'Tudo o Que Não Disse' está a caminho, e esta é a capa que o vai apresentar ao mundo», revelou o ex-concorrente do Secret Story.

O autor contou que livro é fruto de meses de trabalho intenso, repletos de ideias, reflexões e dedicação. «Escrevi cada palavra com a alma exposta. Este não é só um livro — é tudo aquilo que nunca disse em voz alta. Histórias reais. Feridas abertas. Lições que a vida me ensinou à força. Se já me acompanhas, sabes o quanto este livro significa para mim. E se ainda não me conheces… prepara-te. 'Tudo o que Não Disse' vai mexer contigo», garantiu.

Diogo Alexandre ajuda a mãe a concretizar sonho

Dentro da casa, as broinhas da Mãe Alice ficaram famosas no dia em que Diogo Alexandre fez anos e a mãe do concorrente enviou-lhe um bolo e essas pequenas iguarias para que ele pudesse degustar com os colegas. A receita conquistou os concorrentes da Casa dos Segredos e, cá fora, o público começou a querer provar as tão famosas broas.

Recentemente, Diogo Alexandre ajudou a mãe Alice a concretizar um sonho: transformar as suas broinhas num negócio de sucesso.

«É oficial! As broinhas da Mãe Alice já se encontram disponíveis Existem pessoas incríveis, que nunca desistem apesar de tudo. Acho que é assim que nascem os heróis. Heróis não precisam ter capas, máscaras ou super poderes, precisam apenas de ser corajosos e de ter uma fé inabalável. Assim é a minha mãe, a minha super heroína!», começou por dizer. «As broinhas da Mãe Alice, tem como principal ingrediente, o amor, aquele que me tem alimentado durante toda a vida. Desejo que em cada dentada sintam a energia boa e bonita da minha mãe, que agora é um bocadinho vossa também», acrescentou, na legenda de um vídeo onde mostrou aos fãs onde podem comprar as broas.

A viagem com a 'Team Azul'

A Casa dos Segredos também deu a Diogo Alexandre alguns amigos, que lá dentro foram intitulados de 'team azul'. O vencedor do Secret Story, Daniela Santo, Juliana Leão, Leomarte Freire, Gonçalo Coelho e Margarida Barroso quiseram manter a forte união que criaram na experência e até fizeram uma viagem em grupo ao Egipto!

Nos entretantos, Diogo Alexandre voltou pontualmente à TVI, agora na pele de comentador do Big Brother 2025. O regresso foi anunciado nas redes sociais da estação, com a promessa de que iria analisar a cadeira quente da noite anterior. Bastou essa publicação para que os fãs reagissem de imediato.

«O rei voltou, amo», «Excelente comentador», «Melhor de sempre» e «O Diogo comenta muito bem» foram apenas alguns dos muitos elogios que rapidamente encheram a caixa de comentários.

No que toca à sua vida pessoal, Diogo Alexandre mantém-se muito discreto e não se sabe se o ex-concorrente tem ou não o coração ocupado. Uma coisa é certa: o seu cão, Zeus, continua a ser o seu grande amor e Diogo Alexandre não se inibe de o mostrar nas publicações que faz nas redes sociais.