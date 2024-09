Jéssica Galhofas parte em defesa de Diogo Alexandre: «Tem saídas infelizes. Quem nunca teve?»

Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, recorreu à rede social 'X', para defender Diogo Alexandre e partilhar a sua opinião. Saiba aqui o que disse...

«O rapaz tem saídas infelizes. Quem nunca teve? Quero ver se um deles tem uma saída que não deveria”, começou por escrever na rede social. Veja aqui.

«E o pior, alguns esperam as nomeações para lhe dizerem outros tomam dores, etc… E a nível de jogo o que têm apontar? Tão jogadores que nem nomear sabem!», continuou.

Mais tarde,a ex-concorrente acrescentou e rematou o tema ao escrever: «Por tomar banho nu falta ao respeito? Meu Deus, então na minha edição quantas faltas de respeito houve? A sério fico parva. É um banho e ele aposto que não se meteu à vontadinha no duche, por amor de Deus».

Fique a par do que se passou...

O pós-gala deste domingo ficou marcado por uma «chuva» de acusações a Diogo Alexandre. Os concorrentes criticaram fortemente o colega pelas atitudes que tem tido com as raparigas da casa e que consideram ser «inoportunas», «impróprias» e «invasivas».

O primeiro a chamar a atenção de Diogo, ainda antes da cadeira quente, foi Heitor: «Foi mesmo falta de noção, só pode ser. Quando as pessoas te confrontam com as coisas, as caras com que tu ficas, que outras pessoas podem dizer que te estás a fazer de vítima e a pedir desculpa, eu acho que não, acho que é quando cais na realidade das barbaridades que saem da tua boca», afirmou em privado.

«Todos podemos errar, mas errar tantas vezes sobre o mesmo tema, começa a não ter perdão. «Estamos a falar de situações em que desrespeitas, ou distorces o que foi dito ou fazes comentários inoportunos», acrescentou Heitor. Diogo defendeu-se: «Eu tento ser engraçado e cai-me mal. Há uns que podem fazer piadas de tudo e são sempre engraçados, eu tento fazer uma piada e sai-me mal».

Já na cadeira quente, Afonso foi o primeiro a criticar as atitudes do colega: «Diretamente a mim não me fizeste nada, só que há pequenas coisas que eu não me revejo, não me identifico. Tenho irmãs mais novas, têm as duas 14 anos. Para mim, a mulher é um ser que temos de respeitar a nível máximo. Eu vou ter muito mais respeito e cuidado com uma mulher do que com um homem. E tu não andas aqui da forma correta».

«Não acho bem andares de boxers para todo o lado, tornas-te um bocado invasivo a partir do momento em que pegas em meninas ao colo que se calhar não tens essas confianças, deitas-te na cama de outras raparigas sem teres essas confianças. Tens comentários impróprios a falar do corpo de certas raparigas», acusou Afonso.

O concorrente acrescentou: «Há que respeitar o próximo. Estamos numa casa que por acaso é vigiada, mas mesmo que não fosse, os valores e os ideais tinham de ser os mesmos. Como é que andas a perguntar a raparigas se têm silicone? Tens de começar a repensar os teus atos, pôr a mão na cabeça. Num grupo de amigos eu não aceitaria isto a bem».

Também Rita deu alguns exemplos de atitudes de Diogo Alexandre que não lhe caíram bem: «O Diogo há um dia que estava deitado na nossa cama, não sei porquê, porque é que ele ia lá dormir se já lá estavam duas pessoas. Passou, até levámos na brincadeira», contou.

«A segunda vez, nós vamos para a cama e o Diogo, não sei porquê, porque não lhe dou confiança para isso, decidiu pegar em mim. Depois, a terceira vez nós estamos a dormir e ele vai lá ter connosco. À quarta, o Diogo achou que devia chegar-se ao pé de nós com o cinto e o fecho abertos e começa a dançar ao pé de nós», criticou.

Já Flávia alertou Diogo Alexandre para palavras e atitudes que a fizeram sentir-se desrespeitada: «Na vida real, alguém que me dissesse isso… eu não falava, eu agia», afirmou a concorrente. Maria concordou: «Precisas que te expliquem que não é correto fazer comentários sobre a roupa das mulheres?», disse a Diogo.

Renata também se mostrou implacável: «Não há justificação possível para coisas que passam os limites de cada um», referiu. Ruben expôs ainda uma situação «desrespeitosa» de Diogo Alexandre: «Baixaste os boxers e mostraste a cicatriz», atirou.

Veja também:

